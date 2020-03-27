Альфа-Банк поднял ставки по ипотеке. В зависимости от программы размер повышения составил до 0,6 процентного пункта.

Теперь кредиты на покупку строящегося жилья в зависимости от первоначального взноса клиента предоставляются под 9,29—10,09% годовых, на покупку готового жилья — под 9,69—10,49%. Кредиты на рефинансирование действующих ипотечных займов, оформленных в сторонних банках, теперь предоставляются под 9,69% годовых.

«В случае выхода на сделку в течение 30 дней с момента ее первого одобрения при покупке первичного жилья и 60 дней — вторичного жилья и при рефинансировании ставка будет ниже на 0,2 процентного пункта. Для зарплатных клиентов банка применяется скидка к ставке в размере 0,7 процентного пункта. Если недвижимость приобретается у партнера банка, в зависимости от его категории скидка к ставке может составлять от 0,3 до 0,4 процентного пункта. При покупке жилого дома (рефинансировании взятого на него займа) будет действовать надбавка в размере 1 процентного пункта. Для ИП и собственников бизнеса надбавка к ставке в зависимости от программы составляет 0,5—1 процентный пункт. При оформлении кредита без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт. Аналогичное повышение действует при кредитовании на сумму больше остатка рефинансируемой ипотеки. На момент же до регистрации залога в пользу банка итоговая ставка будет выше на 2 процентных пункта», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Кредиты предоставляются в размере до 90% от стоимости строящегося жилья и до 85% от стоимости готового жилья; при рефинансировании — до 90% (не более 50 млн рублей). Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

При отказе заемщика от личного и (если применимо) титульного страхования ставка вырастет на 2 п. п.



Кредиты под залог имеющегося жилья теперь предоставляются под 13,99% годовых. Для зарплатных клиентов предусмотрен дисконт в размере 0,3 п. п.

