Авиакомпания «Аэрофлот» направила в дочернюю лизинговую компанию Сбербанка запрос о реструктуризации обязательств по лизингу. Поступление такого запроса подтвердили в Сбербанке, уточнив, что параметры реструктуризации сейчас обсуждаются.

«Запрос «Аэрофлота» о реструктуризации лизинговых обязательств «Аэрофлота» в компанию «Сбербанк Лизинг» поступил. В настоящий момент параметры реструктуризации долговых обязательств обсуждаются сторонами», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.



На днях стало известно, что «ВТБ Лизинг» согласовал перенос платежей группы «Аэрофлот» по договорам операционной и финансовой аренды воздушных судов. В периметр соглашения попали 67 самолетов. В пятницу «ВТБ Лизинг» также сообщил, что дал отсрочку авиакомпании «ЮТэйр» по лизинговым платежам за три воздушных судна.