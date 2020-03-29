Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществление выплат малоимущим семьям в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Такое поручение дано по итогам обращения главы государства в связи с распространением коронавируса на территории страны, говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить осуществление начиная с 1 апреля 2020 года (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», — отмечается в поручении.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов власти.

Ранее Путин поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.