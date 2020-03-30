Временная администрация по управлению Чувашкредитпромбанком, назначенная в связи с отзывом у него лицензии, по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов путем кредитования физических лиц, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также отчуждения объектов недвижимого имущества. Об этом на днях сообщили в Центробанке.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка недостаточна для выполнения обязательств перед кредиторами. Арбитражный суд Чувашской Республики 20 февраля принял решение о признании банка банкротом, напоминают в ЦБ.

​ЦБ повысил оценку «дыры» в капитале Чувашкредитпромбанка до 412 млн рублей Ранее показатель был равен 156 млн рублей.

Информацию о финансовых операциях бывших должностных лиц кредитной организации с признаками уголовно наказуемых деяний Банк России направил в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



Банк России отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка 7 ноября 2019 года. Регулятор, в частности, указывал, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, допускал нарушения порядка расчета капитала, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.