• Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, которые за долгие годы накопили средства в банках и рассматривают доход по ним в качестве прибавки к пенсии. Об этом рассказал глава комитета Ярослав Нилов. По его словам, для таких граждан налог в 13% на доход может быть ощутим, в том числе и чисто психологически. Ранее введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) по вкладам на сумму более 1 млн рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам.

• Минпромторг поддержал малый и средний бизнес (МСБ), предложив премьеру Михаилу Мишустину предоставить на полгода отсрочку по выплате НДС, каникулы по обслуживанию банковских кредитов, а в случае объявления карантина — не закрывать продуктовые магазины, в том числе несетевые. Так, в качестве налоговых мер предлагается, в частности, отменить начисление НДС для этих секторов экономики за указанный период, по ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев; отменить начисление налога на прибыль за указанный период, по ранее возникшему налогу на прибыль установить отсрочку на шесть месяцев; отменить начисление налогов на имущество, НДФЛ, иных налогов и сборов, арендной платы за землю и отменить начисление налогов с ФОТ на персонал, остающийся в штате организаций.

• Эксперты назвали регионы с самыми высокими зарплатами в малых и средних городах. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к местной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тыс. человек) и региональных столиц. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

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