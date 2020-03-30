Чистый убыток Росгосстрах Банка по итогам 2019 года составил 1,41 млрд рублей по МСФО против убытка 6,1 млрд рублей в 2018 году, следует из релиза финучреждения.



«Выйти на положительный финансовый результат банк планирует в трехлетний срок — к 2021 году, а по итогам 2022 года — получить чистую прибыль в размере 5,5 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Операционные доходы РГС Банка достигли в 2019 году 2,74 млрд рублей по сравнению с операционным убытком 1,72 млрд рублей в 2018 году. Капитал банка увеличился на 63% и составил 11,04 млрд рублей. Увеличение состоялось за счет вложений в капитал банка средств материнской компании.

Активы Росгосстрах Банка за отчетный период превысили 45,47 млрд рублей. Чистый кредитный портфель за отчетный период увеличился в три раза, составив 12,5 млрд рублей на 1 января 2020-го, в том числе 8,3 млрд рублей — кредиты населению и 4,2 млрд рублей — кредиты корпоративному бизнесу. Объем выдач в сегменте корпоративного кредитования за отчетный период достиг 10,4 млрд рублей.

Обязательства банка по результатам 2019 года составили 34,43 млрд рублей, а привлеченные средства клиентов (без учета выпущенных долговых обязательств) — 33,2 млрд рублей, в том числе 24,9 млрд рублей — средства населения и 8,3 млрд рублей — корпоративный портфель пассивов.