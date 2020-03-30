Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщает пресс-служба регулятора.

«Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке», — указывается в сообщении.



В течение прошлого года ЦБ регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. По итогам 2019 года резервы ЦБ в золоте выросли на 7,5% (плюс 158,6 тонны) и на 1 января 2020 года достигли 73 млн унций. Доля золота в резервах страны выросла с 18,5% до 19,9%.

