В Госдуму внесены поправки, которыми предлагается распространить специальный льготный налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Законопроектом предлагается с 1 июля 2020 года дать региональным властям, не участвующим в эксперименте, право вводить налог на профессиональный доход по своему усмотрению.

Проект поправок к закону «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» внесен главой бюджетного комитета Госдумы Андреем Макаровым и зампредом СФ Николаем Журавлевым. Сейчас такой специальный налоговый режим действует уже в 23 субъектах РФ. Его плюсы — онлайн-регистрация, отсутствие отчетности и контрольно-кассовой техники, ставка в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц. «По состоянию на конец марта текущего года количество граждан, перешедших на применение данного специального налогового режима, составляет 550 тыс. человек», — отмечают авторы инициативы.

Мишустин: правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку самым пострадавшим отраслям Премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства должны заниматься отслеживанием финансово-экономического состояния системообразующих организаций.



«Проект федерального закона направлен на предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных условиях, выбрав для этого такую систему налогообложения, как специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», — сказано в пояснительной записке.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил отменить налог для самозанятых до окончания ситуации с распространением коронавируса.