СРО МФО «МиР» направила на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной письмо с предложениями о мерах поддержки микрофинансового рынка, пишет «Коммерсант» . Меры нужны для «надлежащего выполнения» микрофинансовыми организациями (МФО) рекомендаций Банка России в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорится в письме.

Так, предлагается предоставить МФО до 1 января 2021 года право списывать просроченную и прощенную задолженность на основании профессионального суждения, без судебного взыскания и до истечения срока исковой давности, как сейчас это делают банки. Одновременно в СРО просят ЦБ при расчете размера резерва не учитывать реструктурированные потребительские займы, если реструктуризация была предоставлена в период действия или в течение трех следующих месяцев после истечения срока действия мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. А также «установить мораторий до июля 2021 года на вступление в силу нормативно-правовых актов», выполнение которых требует изменения бизнес-процессов МФО или значительных финансовых вложений.

По словам экспертов, в марте количество обращений от физлиц и субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) о реструктуризации увеличилось более чем на треть в сравнении со среднемесячными показателями в предыдущий год, прогнозируется дальнейший рост.

ЦБ в ответе изданию дал понять, что его прежняя позиция, уже сформированная в информационных письмах, не изменилась. Ранее регулятор рекомендовал МФО и кредитным потребительским кооперативам не увеличивать резервы по задолженности, просроченной после 1 февраля 2020 года, а также по реструктурированным в аналогичных обстоятельствах займам — позволено не признавать их таковыми при формировании резервов на возможные потери.