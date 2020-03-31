Фондовые торги в РФ открылись во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:08 мск прибавил 1,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, составив 2 472,18 пункта. Индекс РТС повысился на 2,75% — до уровня 984,92.

По словам аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, накануне российский рынок акций «как-то уж очень легко пережил» очередное падение стоимости нефти, «уходившей ниже 22 долларов за баррель». «Мы не увидели не только обвала всего рынка, но даже и нефтяные бумаги падали совсем несерьезно. По итогам дня индекс Мосбиржи и вовсе вырос на 1,3%, в качестве ориентира следования выбрав не нефть, а позитивную динамику американского рынка. Сегодня внешний фон опять зовет к продолжению осторожных покупок», — написал эксперт перед открытием торгов.

«Индекс Мосбиржи сегодня может протестировать отметку 2 500 пунктов на фоне улучшения внешнего фона», — прогнозировал перед началом сессии аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. «Ситуацию на мировых рынках мы характеризуем как в целом неплохую. Поводом для сохранения позитивных настроений на рынках в понедельник выступили принимаемые правительствами разных стран масштабные меры по обеспечению помощи бизнесу и населению, позволяющие инвесторам искать акции компаний, способных стать бенефициарами карантинных мер либо способных быстро восстановиться в случае ослабления пандемии и ослабления ограничений. Кроме того, поддержку рынкам оказала и стабилизация к вечеру понедельника ситуации на рынке нефти, чему способствовали телефонные переговоры президентов России и США, подчеркнувших важность стабилизации цен на нефть и договорившихся о проведении последующих консультаций глав профильных министерств. Наиболее активно рос вчера американский фондовый рынок, отыгрывая принятие программы госстимулирования на 2,2 триллиона долларов», — указал эксперт.

«Мы ожидаем, что инерция к восстановлению мировых рынков сохранится в ближайшие дни. Однако мы по-прежнему весьма осторожны в отношении крепости повышательного движения, пока нет убедительных указаний на близость спада пандемии, затягивание которой может негативно сказаться и на темпах последующего восстановления. Российский рынок акций, сумевший подрасти накануне, по нашему мнению, сумеет развить тенденцию к росту при поддержке улучшения внешнего фона... Сегодня ожидаем увидеть динамику «лучше рынка» в акциях внутренних секторов, в первую очередь в финсекторе, а также в акциях металлургов», — говорится в комментарии Локтюхова.

