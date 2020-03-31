Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск доллар терял 9 копеек, а евро — 50 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 79,04 рубля (минус почти 29 копеек), курс евро — 86,9 рубля (минус 72 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, ожидается, что во вторник утром рубль может попытаться укрепиться на волне роста цен на нефть. По ее словам, сохраняется прогноз по курсу доллара в 78—80 рублей, немного повышается прогноз по курсу евро до 86,5—88,5 рубля.

«Прорисовывается боковой канал в паре доллар/рубль. Сильной поддержкой для нее является район чуть выше 77, а сопротивлением — 80. Но пока нынешний курс — не рыночный: относительная стабильность рубля является следствием валютных интервенций Банка России. Сегодня ждем ухода пары ниже отметки 79, но на сильное укрепление рубля надежд нет», — пояснил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.