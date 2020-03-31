В Госдуме прошли третье чтение поправки к Налоговому кодексу РФ, в частности, принята поправка о налоге на проценты по вкладам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон предусматривает, что налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке Банка России, поясняется в релизе.

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в рублях в российских банках, если процентная ставка в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

«Еще раз хочу сказать: никакие вклады налогом не облагаются. Налогом по ставке 13% будут облагаться проценты, начисляемые на эти вклады, то есть доходы от вкладов. При этом это касается не всех вкладов, а только тех, которые в сумме превышают 1 миллион рублей. Но главное, что они начинают начисляться не с первого рубля: предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень существенный налоговый вычет. Если бы закон вступил в силу сегодня, то данный вычет составил бы 62,5 тысячи рублей. То есть доход в виде 62,5 тысячи рублей не будет облагаться налогом, только тот доход, который превышает эту сумму», — подчеркнул, представляя закон на пленарном заседании Госдумы, председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Позже во вторник премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что облагаться налогом не будут первые 60 тыс. рублей и под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень. Как можно понять из цифр, представленных депутатом Макаровым, его расчеты базируются на значении ключевой ставки на начало текущего года. Центробанк на заседании 7 февраля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 6,25% до 6% годовых начиная с 10 февраля, а на заседании в марте сохранил ее на этом уровне.



«Сразу хочу сказать, что предложения дробить вклады, которые мы слышим сегодня, лишены какого бы то ни было основания. Как и попытки уже сейчас искать возможность переложить средства с рублевых вкладов на валютные или наоборот. Предложенная мера вводится только по налоговой базе, которая возникнет в 2021 году. И следовательно, вопросы выплат как таковых могут начаться только в 2022 году. Мне бы очень хотелось, чтобы люди услышали: не завтра придут налоговые службы. Я думаю, что за два года у нас есть очень много возможностей посмотреть, как будет меняться ситуации», — добавил депутат.



Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как напоминают в Госдуме, в связи с неблагоприятной обстановкой глава государства предложил ряд мер: в частности, он объявил, что проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги в размере свыше 1 млн рублей облагаются налогом по ставке 13%. По словам президента, изменения затронут около 1% вкладчиков.