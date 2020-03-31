Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий перечень случаев признания просроченных платежей в бюджет безнадежными ко взысканию. Речь идет о долгах компаний-банкротов и банкротов — физических лиц. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Законопроект относит к таким случаям признание банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем. Долг будет безнадежным и в случае исключения юрлица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об отсутствии у должника имущества, на которое может быть наложено взыскание. По мнению правительства, эти нормы «нивелируют риски необоснованного признания безнадежной ко взысканию и последующего списания задолженности, потенциально возможной к поступлению в бюджетную систему РФ».

Допускается также возможность признания безнадежной ко взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения гражданина от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии и помилования.

Законопроект разработан с учетом поручений президента РФ в целях совершенствования исполнения бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета и устранения условий, способствующих росту дебиторской задолженности.