Госдума приняла в пакете мер по борьбе с пандемией в третьем чтении нормы, предоставляющие правительству возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Мораторий может вводиться для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве вводится по заявлениям кредиторов на срок, определенный правительством. Срок действия моратория может быть продлен, если не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения. Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в суд в период действия моратория, а также поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не был решен к дате введения моратория, будут возвращены судом. В принимаемом правительством документе о моратории могут быть обозначены отдельные виды экономической деятельности, а также отдельные категории лиц, на которых распространяется действие моратория.

Во время моратория не допускается обращение взыскания на заложенное имущество должников, в том числе во внесудебном порядке, также приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория. Арест с имущества должника не снимается. Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до даты введения моратория и заявленных после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, определяются на дату введения моратория. Размер соответствующих денежных обязательств, выраженных в иностранной валюте, возникших до даты введения моратория, определяется в рублях по наименьшему значению курса, установленного на дату введения моратория либо на дату возбуждения дела о банкротстве.

Президент РФ предложил ввести мораторий на банкротство пострадавших от пандемии предприятий Путин уточнил, что эти меры будут распространены лишь на компании, которые работают в секторах, наиболее пострадавших от текущей ситуации с распространением COVID-19.

Совершенные в период действия моратория сделки должников по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей считаются ничтожными. Эта норма не коснется сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности должника, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств не превышает 1% стоимости активов должника.

Во время действия моратория собрания кредиторов, комитета кредиторов, бывших работников любого должника будут проводиться по решению арбитражного управляющего в заочной форме. Если должник представит выданное в период действия моратория письменное согласие кредитора с условиями мирового соглашения, то при подсчете голосов на собрании кредиторов при решении вопроса о заключении мирового соглашения кредитор считается проголосовавшим за заключение такого мирового соглашения.