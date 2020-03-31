Банк «Русский Стандарт» совместно с международной платежной системой Mastercard первым в России реализовал проект Mastercard Automatic Billing Updater, предусматривающий возможность автозамены реквизитов перевыпущенной банковской карты в онлайн- и офлайн торговых точках (при активации новой карты клиентом). «Русский Стандарт» выступил и как банк-эмитент, и как банк-эквайер нового сервиса, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь клиентам, которые перевыпустили карту, как в случае окончания срока действия, так и по другим причинам предоставляется сервис автоматической замены реквизитов старой карты на данные новой карты в торговых точках, приложениях, сайтах после старта действия новой карты», — отмечает директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова.

Сервис положительно скажется на качестве и непрерывности схемы обслуживания клиентов в торгово-сервисных предприятиях, а также при онлайн-оплатах покупок и подключении рекуррентных платежей, рассчитывают в банке.

Проект взаимовыгоден для обеих сторон — как для клиентов, так и для торгово-сервисных предприятий. Так, например, если карта покупателя привязана к различным мобильным приложениям, которыми он пользуется в повседневной жизни, то с помощью нового сервиса работа будет продолжена без сбоев и после замены физического носителя карты. Также ABU позволит уменьшить и операционные расходы торгово-сервисных предприятий за счет сокращения звонков и обращений в службу поддержки клиентов после нескольких неудачных попыток авторизации.