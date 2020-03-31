Росбанк внедряет ряд мер по поддержке предпринимателей, столкнувшихся с оттоком клиентов из-за распространения коронавируса, следует из сообщения финучреждения.

«В апреле 2020 года Росбанк отменяет ежемесячную плату за ведение расчетных счетов в рублях и долларах США для клиентов наиболее уязвимых в сегодняшней ситуации отраслей бизнеса, а именно сфер организации общественного питания, искусства, спорта, развлечений, стоматологических клиник, предприятий, занимающихся организацией конференций и выставок, оказывающих образовательные услуги, а также осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами (список утвержден правительством РФ)», — говорится в релизе.



Клиентам этих сфер бизнеса также будет предоставлена отсрочка по очередным платежам по кредитам сроком до шести месяцев без анализа бизнеса по заявлению в банк.

Кроме того, Росбанк запускает услугу интернет-эквайринга, которая поможет компаниям перейти на онлайн-продажи товаров в течение одного дня и без посещения банка. Подключение сервиса для компаний будет бесплатным. В сервис включены Apple Pay, Google Pay, форма оплаты встроена в сайт магазина.