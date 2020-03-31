Россельхозбанк ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса. Продукт вводится с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса, говорится в релизе финучреждения.

«Пакет услуг включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами», — отмечается в сообщении.

В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетно-кассового и дистанционного банковского обслуживания:

открытие и ведение счета;

платежи на счета юридических и физических лиц;

операции с наличными денежными средствами;

оформление корпоративной карты;

подключение зарплатного проекта и иные услуги.

Все они предоставляются бесплатно и доступны для оформления новым клиентам банка во всех регионах присутствия РСХБ.