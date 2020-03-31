Британское управление по применению финансовых санкций (OFSI) наложило штраф в размере 20,4 млн фунтов на банк Standard Chartered Bank (SCB) за нарушение им финансовых санкций Евросоюза, сообщается на информационном сайте правительства страны.

По данным британского регулятора, в период с апреля 2015 года по январь 2018 года SCB предоставил займы турецкому банку Denizbank A.Ş., практически полностью подконтрольному в тот период Сбербанку России, в отношении которого действовали ограничительные меры в соответствии с постановлением Совета ЕС №833/2014.

По информации OFSI, 70 из 102 займов были выданы в нарушение финансовых санкций, несмотря на то что у банка «должны были возникнуть обоснованные подозрения, что он нарушает запрет (санкции. — Прим. ред.)».

При этом SCB добровольно раскрыл информацию о возникшей ситуации, взаимодействовал с OFSI и к настоящему времени уплатил два штрафа в 7,7 млн и 12,8 млн фунтов, отказавшись от своего права на обжалование решения регулятора, отмечается в сообщении.