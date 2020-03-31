Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) резко снизило прогноз по росту мировой экономики в текущем году. Теперь агентство ждет, что он составит 0,4% вместо 3,3%, которые ожидались две недели назад, говорится в пресс-релизе агентства.

«В ответ на продолжающееся исключительное влияние пандемии коронавируса на экономическую активность и финансовые рынки мы снизили прогноз по росту мирового ВВП до 0,4% в этом году, в 2021 году ожидается его восстановление до 4,9%», — говорится в сообщении.

Агентство учитывало недавно опубликованные данные о росте числа заявок на пособия по безработице в США, падении инвестиций, промпроизводства и розничных продаж в Китае в январе — феврале, оттоке капитала с развивающихся рынков и падение американского фондового индекса S&P 500.

Прогноз S&P по ВВП США на весь 2020 год предполагает его сокращение на 1,3%, включая падение на 12% во II квартале по сравнению с I кварталом. При этом агентство считает, что рост, вероятно, восстановится до 3,2% в 2021 году.

ВВП России, по прогнозам агентства, в текущем году снизится на 0,8%, при этом в 2021 году ожидается рост показателя на 3,8%. Рост ВВП КНР в 2020 году замедлится до 2,9% с 6,1% в 2019 году и восстановится до 8,4% в следующем году. Еврозону, по мнению агентства, ждет падение ВВП в 2020 году на 2% и рост на 3% в 2021 году.