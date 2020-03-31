Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,48 рубля к предыдущему закрытию и составил 77,845 рубля. С начала торговой сессии было проведено 76,5 тыс. сделок почти на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,6775—79,405 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 85,735 рубля, уменьшившись на 1,89 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 10 тыс. сделок на 454,5 млн евро по курсам от 85,43 до 87,6 рубля за евро.



Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Несмотря на уход рынка энергоносителей к вечеру на отрицательную территорию, рубль смог уверенно укрепиться, чему способствовала динамика валют развивающихся стран», — комментирует эксперт.

При этом пара доллар/рубль продолжает двигаться в рамках широкого диапазона 75—80 рублей. На текущий момент сохраняются риски возобновления роста американской валюты и пробоя верхней границы данного канала, полагает аналитик.