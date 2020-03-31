Основными получателями нового налога в 13% на прибыль с процентного дохода по банковским депозитам будут Москва, Санкт-Петербург и Московская область, говорится в комментарии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

«В среднесрочной перспективе основными получателями нового налога будут Москва, Санкт-Петербург и Московская область, на которые на 1 января приходилось соответственно 35%, 8% и 6% всех депозитов граждан при общем объеме вкладов по стране 30,6 трлн рублей. Доля подавляющего большинства остальных регионов не превышает 1%», — отмечается в материале.

Аналитики также полагают, что введение НДФЛ на процентные доходы по депозитам физических лиц, суммарно превышающим 1 млн рублей, окажет ограниченное влияние на бюджеты российских регионов, куда поступают налоговые платежи. Мера вступит в силу с 2021 года, таким образом, налог будет зачислен в региональные бюджеты в 2022 году.

При этом эксперты ожидают снижения налоговых поступлений в региональные бюджеты уже во II квартале. «Закон не сработает в качестве оперативного инструмента пополнения бюджетов тех субъектов, которые столкнулись с падением экономической активности и экстренными бюджетными расходами в связи с пандемией коронавируса», — отмечается в комментарии.



