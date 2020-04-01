В России появился новый способ мошенничества, связанный с массовой отменой рейсов из-за пандемии коронавируса: злоумышленники звонят клиентам и обещают вернуть средства за билет, выманивая данные банковской карты, — с их помощью можно украсть деньги. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на главу Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрея Паранича. В банковском сообществе знают об этой схеме мошенничества.

По словам экспертов, информация об отмене рейсов может фиксироваться в личных кабинетах пассажиров и дублироваться уведомлениями по почте и через мессенджеры — если мошенник получает доступ к этим ресурсам, ему легче совершить целевую атаку на клиента. Авиакомпания обязана вернуть деньги за несостоявшиеся перелеты, в том числе если они были сняты с расписания по требованию государства, пояснили юристы. Перевозчик должен уведомить об отмене рейса и прояснить дальнейшие действия: необходимость обратиться по телефону или в офис для сообщения реквизитов карты, на которую можно оформить возврат. Авиакомпания может оставить деньги себе, если клиент отказался лететь до официального решения об отмене рейса. Этим могут воспользоваться мошенники и пообещать вернуть средства.

В ЦБ сообщили, что постоянно отслеживают новые сценарии социальной инженерии, в том числе с учетом нынешней ситуации, однако информацию о мошенничестве с возвратом денег за отмененные рейсы в регуляторе не уточнили.

Киберпреступники любят использовать повестку дня — помимо телефонных обманов в последнее время появилось множество мошеннических доменов со словами «коронавирус», «COVID» и тому подобное, рассказали в Сбербанке. Тему коронавируса также эксплуатируют в схемах с подставными фондами помощи пострадавшим от пандемии, кроме того, мошенники выдают себя за родственников жертвы, которые неожиданно попали в больницу и им якобы требуется финансовая помощь, рассказали в Абсолют Банке. Как добавили в банке «Зенит», выманивая карточные данные, мошенники также могут маскироваться под интернет-магазины, платные онлайн-порталы, сервисы по доставке еды или медикаментов.