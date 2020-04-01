Банк России начинает серию регулярных пресс-конференций в онлайн-формате по теме «Текущая ситуация и стабилизационные меры». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Первая пресс-конференция состоится в пятницу, 3 апреля, в 15:00. В ходе мероприятия председатель Центробанка Эльвира Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых мер и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.



Аналогичные пресс-конференции будут проходить еженедельно и анонсироваться на сайте Банка России.