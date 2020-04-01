Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий Банк России полномочиями по повышению финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также полномочиями по обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов МСП.

Согласно закону о ЦБ, к основным целям его деятельности относятся развитие и обеспечение стабильности финансового рынка РФ. В настоящее время Банк России в рамках своей компетенции разрабатывает методологии повышения доступности финансовых услуг, мониторит уровень доступности финансовых услуг, реализует проекты по повышению их доступности, а также осуществляет мониторинг выполнения этих проектов, говорится в пояснительной записке.

Комитет Госдумы одобрил наделение Центробанка полномочиями по повышению финграмотности В настоящее время Банк России в рамках своей компетенции разрабатывает методологии повышения доступности финансовых услуг и реализует различные проекты в этой сфере.

Распоряжением правительства от 25 сентября 2017 года утверждена стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017–2023 годы, в реализации которой участвуют Минфин и ЦБ на условиях системного партнерства и паритета. Практическое выполнение целей, задач и основных направлений стратегии будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии, утверждаемым совместно правительством и ЦБ.

В связи с этим закон закрепляет за Центробанком функции по повышению финансовой грамотности и обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов МСП и предусматривает их осуществление во взаимодействии с правительством.