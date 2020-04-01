Банк «Приморье» бесплатно продлевает действие карт, срок которых истекает в период действия режима самоизоляции, до 1 июня 2020 года. Решение касается всех видов карт всех платежных системы, выпускаемых банком «Приморье», говорится в релизе финучреждения.

«Если у любой карты, которая была выпущена нашим банком, завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт уже продлен автоматически до начала лета. Клиенты могут оплачивать покупки через терминалы, в Интернете, а также снимать наличные в банкоматах, как и раньше», — прокомментировал начальник управления трансакционного бизнеса банка «Приморье» Дмитрий Цвиркун.