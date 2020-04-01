Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Согласно закону, минимальный объем инвестиций организации, реализующей новый инвестпроект на условиях СЗПК в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, должен будет составлять 250 млн рублей, в сферах цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства — 500 млн рублей, обрабатывающего производства — 1,5 млрд рублей, в иных сферах — 5 млрд рублей.

Для СЗПК также вводится стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов. Срок их применения не может превышать шести лет для проектов с инвестициями до 5 млрд рублей, 15 лет — от 5 млрд до 10 млрд рублей, 20 лет — от 10 млрд рублей. При этом возможно однократное продление еще на шесть лет. При осуществлении инвестиций свыше 10 млрд рублей в оговорку также могут быть включены неналоговые платежи (на срок до трех лет), вывозные таможенные пошлины. Механизм СЗПК предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Под СЗПК не могут попасть проекты в сфере деятельности финансовых организаций, поднадзорных ЦБ. Ограничение не применяется к случаям выпуска ценных бумаг для финансирования инвестиционного проекта. В режим СЗПК не войдут также строительство, оптовая и розничная торговля, реконструкция административно-деловых и торговых центров, а также жилых домов. В режим СЗПК могут войти инвестиционные проекты по сжижению природного газа, а также производство жидкого топлива, полученного из угля и на установках вторичной переработки нефтяного сырья, согласно перечню, утверждаемому Кабмином.

Базовый закон предусматривает создание госинформсистемы «Капиталовложения», которая будет содержать информацию, касающуюся СЗПК, и позволять заключать их в электронном виде, а также формирование электронного реестра мер господдержки («инвестиционного навигатора»).