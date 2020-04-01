Банк «Возрождение» на месяц продлевает срок действия банковских карт с истекшим в марте 2020 года сроком действия, говорится в релизе финучреждения.

Такое решение избавит клиентов от необходимости лишний раз посещать офис банка на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Таким образом, все карты платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, выпущенные банком «Возрождение» со сроком действия «03/20», будут работать в течение апреля 2020 года. Возможность дополнительного продления срока действия карт будет зависеть от дальнейшего развития ситуации», — отмечается в сообщении.