В российском банковском секторе появились первые признаки повышения уязвимости организаций к рискам обесценения активов и потери ликвидности. Об этом говорится в обзоре «Эксперт РА».

Рейтинговое агентство отметило тенденции в банковском секторе РФ, проявившиеся в феврале 2020 года.

Так, относительно первого месяца текущего года увеличилась доля банков, испытывающих сокращение регулятивного капитала на фоне текущих потерь. Доля банков, столкнувшихся с сокращением собственных средств, в феврале составила 48,7% против 42,8% в январе. Усредненная по всем банкам динамика капитала за февраль находится в отрицательной зоне и составляет минус 0,2%.

Продолжается начавшийся в январе рост уровня просроченной задолженности в корпоративных кредитных портфелях. Усредненный по всем кредитным организациям уровень просрочки в портфеле кредитов предприятиям вырос на 0,1 процентного пункта за месяц и на 0,3 п. п. с начала года, достигнув 5,6% на 1 марта 2020-го. Средняя просрочка в розничном кредитном портфеле снизилась на 0,1 п. п. за февраль, но все еще находится на повышенном уровне относительно начала года (5,6% на 1 марта против 5,4% на 1 января).

«В феврале проявились первые признаки повышения уязвимости кредитных организаций к рискам обесценения активов и потери ликвидности. За месяц число банков, у которых запас достаточности капитала над нормативным минимумом может абсорбировать обесценение не более чем 5% активов за вычетом резервов, увеличилось со 110 до 112; число банков, запас ликвидных активов которых покрывает менее четверти принятых ими рыночных обязательств, — с 40 до 43», — говорится в обзоре.

Несмотря на отмеченные негативные тенденции, в целом в секторе сохраняется значительный профицит ликвидности. Средний по всем банкам уровень покрытия рыночных обязательств ликвидными активами на 1 марта составляет 59,9%, высоколиквидными активами — 23,1%, указывают аналитики.