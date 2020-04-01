Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на раскрытие Банком России информации о вводимых запретах на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках. Закон предусматривает немедленное раскрытие ЦБ таких данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Информация должна быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций — в день размещения на сайте ЦБ соответствующей информации.

«Целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России и доступа потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков», — говорится в пояснительной записке к документу. Прежде такая информация относилась к банковской тайне, указывал ранее председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.