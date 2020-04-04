Альфа-Банк предлагает новым клиентам год бесплатного обслуживания в «А-Клубе», говорится в релизе финучреждения.



«Для участия в акции необходимо присоединиться к «А-Клубу» до 1 июля 2020 года и держать под управлением банка от 500 тыс. долларов в Москве, это вдвое ниже обычных условий. Аналогичная акция действует и для регионов», — отмечается в сообщении.

Для действующих клиентов условия также улучшатся: они получат бесплатное обслуживание при совокупном балансе от 700 тыс. долларов для Москвы и 300 тыс. долларов для регионов.

Клиенты «А-Клуба» получают в том числе семейные сервисы, специальные курсы конвертации валют и специальные условия по депозитам, снятие наличных в банкоматах любых банков без комиссии, юридические консультации, консьерж-сервис, а также услуги личной команды поддержки — финансового советника и инвестиционного консультанта.

«А-Клуб» — подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом.

