Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

«В конце марта Сбербанк подключился к СБП. Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов — 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в «Сбербанк Онлайн», — отметили в Сбербанке.

На официальном сайте системы Сбербанка пока нет среди участников СБП.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что кредитная организация начнет подключение к СБП в марте. Позже зампред кредитной организации, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова во время онлайн-конференции 18 марта сообщила, что Система быстрых платежей станет доступна клиентам Сбербанка в первых числах апреля.

Система быстрых платежей заработала в начале 2019 года. Переводы между физическими лицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го. Установление обязанности банков подключиться к СБП и предоставлять своим клиентам услуги по этим типам операций направлено на повышение доступности финансовых услуг для граждан, снижение стоимости платежей для потребителей, развитие конкуренции на финансовом рынке.

