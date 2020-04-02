Более 80 стран направили в Международный валютный фонд запросы на предоставление помощи для борьбы с пандемией нового коронавируса. Как заявил журналистам в среду во время телефонного брифинга представитель фонда, общий объем запрашиваемых средств превышает 20 млрд долларов, передает ТАСС.

«Сейчас у нас более 80 запросов на такого рода чрезвычайное финансирование. <...> С точки зрения объемов это, думаю, около 20 миллиардов долларов, более 20 миллиардов», — сказал представитель МВФ. «Много [запросов от] стран с низким уровнем дохода, от маленьких стран, от стран с развивающейся экономикой», — добавил он.

«Внутри [МВФ] мы уже изучили по меньшей мере половину этих запросов <...>. Это не означает, что они уже направлены [на рассмотрение исполнительного совета], но люди действительно работают круглосуточно», — указали в МВФ.

Инициатива приостановления странами выплат по долгам из-за коронавируса не означает их списания, заявил представитель МВФ.

«Предложение о приостановлении выплат за обслуживание долгов стран [направлено на то], чтобы высвободить средства для борьбы с пандемией. Но это не должно вести к широкому раунду списания задолженностей», — подчеркнул он.



По словам представителя МВФ, инициатива требует детального прояснения. «Это будет обсуждаться на совместной сессии (МВФ и Всемирного банка. — Прим. ТАСС)», — отметил он.