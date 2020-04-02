Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020-го. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее, 30 марта, было принято решение перенести изначально запланированное на 1 апреля 2020 года начало переписи в труднодоступных районах на фоне повышенной опасности распространения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны.

Смещение сроков не повлияет на качество и результат, уверен руководитель Росстата Павел Малков. Наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи в России.

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных, — считает Малков. — У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации».

Ситуация с распространением вирусной инфекции уже внесла коррективы в деятельность зарубежных статистиков: изменены сроки проведения переписи населения в США, Бразилии и Киргизии, указывают в Росстате.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», – подчеркнул Малков.

Сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством РФ.

