Мобильный оператор от Сбербанка «СберМобайл» подготовил для абонентов специальный «Антивирусный пакет». Как сообщили в банке, новое предложение актуально с начала апреля.

Для всех абонентов, которые находятся в международном роуминге, все входящие звонки будут бесплатными, а все исходящие звонки в Россию — в два раза дешевле по сравнению с действующими тарифами. Интернет-трафик внутри пакета будет увеличен вдвое — до 2 Гб. Список стран, в которых будет действовать новый пакет, приведен на сайте sbermobile.ru.

Все входящие звонки и СМС в России пользователи смогут принимать даже при нулевом балансе. Всем клиентам старше 65 лет, которые активно используют голосовую связь или Интернет, будут подключены бесплатные пакеты из 30 минут или 2 Гб Интернета. Дополнительные опции будут доступны с 3 апреля 2020 года в течение 30 дней.

Если при активном использовании Интернета абоненту не будет хватать трафика, то быстро перейти на другой тариф или добавить необходимое количество гигабайтов можно через мобильное приложение «СберМобайл».

Новым абонентам «СберМобайл» дарит 10 Гб интернет-трафика на месяц. Для подключения пакета необходимо до 30 апреля 2020 года заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru, выбрав опцию «Доставка курьером».



В сообщении также отмечается, что теперь клиенты мобильного оператора будут видеть на экране своего телефона фразу SBER#YA'DOMA вместо привычного названия сети.