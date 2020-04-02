Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск понизился на 1,1982 рубля и составил 77,9264 рубля (на 11:30 мск 1 апреля был равен 79,1246 рубля).

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.



Между тем ранее регулятор объявил, что в пятницу, 27 марта, установит официальные курсы валют на всю текущую неделю, которая была объявлена нерабочей. С 28 марта официальный курс доллара составляет 77,7325 рубля, официальный курс евро — 85,7389 рубля.