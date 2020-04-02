Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства, сообщил о подписании постановления, сокращающего сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала с одного месяца до десяти рабочих дней.

«Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат. Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза: с одного месяца до десяти рабочих дней», — сообщил Мишустин.