Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru, говорится в совместном релизе компаний.



Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях кризисной ситуации, а соискателям — быстро найти новую работу.

«Beremnarabotu.ru поможет позаботиться о временном трудоустройстве сотрудников компаний, которые вынуждены приостановить свою деятельность в связи с принятыми мерами по самоизоляции граждан и ограничению деятельности предприятий. Компании могут создать собственный профиль и указать данные о количестве сотрудников и их специализации... Уже сейчас на портале доступно более 1 500 открытых вакансий в 45 городах России», — отмечается в сообщении.

В ближайшие дни появятся новые функции: поиск вакансий для частных лиц, размещение открытых вакансий для компаний с дефицитом сотрудников, а также бизнес-профили для компаний, которые хотят трудоустроить своих работников в условиях временной приостановки деятельности.