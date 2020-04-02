Райффайзенбанк разработал и запустил новый навык для голосового помощника «Алиса», говорится в релизе кредитной организации.

«Активировав голосового помощника на любом устройстве (станция, навигатор, мобильный телефон, в браузере и пр.), нужно просто сказать: «Алиса, запусти навык Райффайзенбанк». «Алиса» теперь умеет отвечать на общие вопросы клиентов про продукты банка: потребительские кредиты, дебетовые и кредитные карты, инвестиционные продукты. Кроме того, Алиса научилась подбирать кредитную карту, исходя из пожеланий и предпочтений клиента. Она задаст пользователю ряд вопросов, например, что ему интереснее, мили или бонусные баллы, и исходя из ответов, предложит наиболее подходящий продукт (Travel Rewards или карту «110 дней»)», — отмечается в сообщении.

Чтобы завершить оформление заявки, «Алиса» попросит пользователя дать согласие на обработку персональных данных, уточнит имя и номер телефона. В ближайшее время с клиентом свяжется сотрудник банка, чтобы оформить продукт.

В перспективе «Алиса» сможет помочь с персональным выбором дебетовых карт, накопительных и страховых продуктов Райффайзенбанка.