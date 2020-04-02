Альфа-Банк сообщил о повышении ставок по накопительному «Альфа-Счету» в рублях. Ставка за первые два месяца хранения средств увеличится до 6% годовых при выполнении условий получения максимальной надбавки за расходные операции по дебетовым картам, указано в релизе кредитной организации.

Также теперь клиент может открыть до пяти «Альфа-Счетов» в каждой валюте. «Это удобная возможность копить деньги одновременно на несколько целей», — поясняют в банке.



По данным на его сайте, в зависимости от величины минимального остатка средств в течение месяца, объема расходных операций и срока нахождения средств на счете ставки по продукту составляют от 4,25% до 6% годовых.