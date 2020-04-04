Банк «Зенит» запустил новый депозит для бизнеса «Сохраняй в «Зените», говорится в релизе кредитной организации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой, могут до 30 июня разместить средства по повышенной ставке: плюс 0,25% к ставке на момент размещения депозита.

Открыть депозит с повышенной ставкой можно только через интернет-банк. При этом срок должен быть от трех месяцев до одного года, минимальная сумма размещения — 5 млн рублей. Пополнение и снятие денежных средств не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока, заключили в банке.