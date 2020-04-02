Абсолют Банк получил 770 млн рублей чистой прибыли за 2019 год в соответствии с отчетностью по МСФО. Такие данные приводятся в релизе банка.

«Прибыль сформирована в результате улучшения динамики в приоритетных для нас направлениях бизнеса, в частности в ипотечном кредитовании и гарантийном бизнесе», — комментирует председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. По ее словам, фиксации прибыли в том числе способствует выгодная продажа пула качественных кредитов тем банкам, что позже вышли на рынок ипотечного кредитования.

Объем ипотечного портфеля банка составляет 93,75 млрд рублей.

Объем портфеля банковских гарантий для МСБ в результате запуска онлайн-сервисов за год вырос на 47% до 51,2 млрд рублей. Теперь каждая третья гарантия в рамках госзаказа выдается Абсолют Банком, подчеркивают в финорганизации.

Чистые комиссионные доходы банка по итогам 2019 года увеличились на 17% до 2,48 млрд рублей.



Портфель депозитов физических лиц, включая клиентов сегмента private banking, увеличился со 104,8 млрд до 112,27 млрд рублей, при этом объем средств состоятельных клиентов вырос с 41,8 млрд до 44,1 млрд.

