Чистая прибыль банка «Восточный» по итогам 2019 года составила 2,3 млрд рублей, увеличившись на 44% по сравнению с результатом 2018-го. Такие данные отчетности по РСБУ представил банк в четверг.

Розничный кредитный портфель банка в 2019 году увеличился на 1,3% и составил 91,8 млрд рублей. В банке отмечают улучшение качества кредитного портфеля «в основном за счет эффективного управления риском».

Чистые процентные доходы «Восточного» выросли на 3% до 24,6 млрд рублей за счет роста розничного кредитного портфеля и уменьшения стоимости фондирования. Так, процентные расходы сократились на 14% на фоне общерыночного снижения ставок.



«В соответствии с обновленной стратегией развития банк приступил к реализации программы цифровой трансформации бизнеса. Банк «Восточный» планирует существенным образом перестроить и оптимизировать работу своих ключевых IT- и бизнес-подразделений и предложить своим розничным и корпоративным клиентам новые продукты, основанные на современных цифровых технологиях», — говорится в релизе.