Сбербанк не ожидает, что введение налога на процентные доходы по крупным депозитам приведет к серьезному оттоку вкладов или существенному повышению ставок по ним, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Президент РФ в среду подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тыс. рублей).

Этим же законом вносятся поправки в Налоговый кодекс, согласно которым налогом будут облагаться доходы по ОФЗ, региональным и муниципальным облигациям, а также по выпущенным после 1 января 2017 года долговым корпоративным бумагам российских эмитентов в рублях, которые сейчас освобождены от НДФЛ.

Минфин опубликовал разъяснение об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году.

«В настоящий момент важной является динамика депозитов в марте, которая должна показать, как ослабление рубля и волатильность на рынках повлияли на поведение вкладчиков. В целом мы не ожидаем, что введение налога на процентные доходы по депозитам приведет к серьезному оттоку вкладов или существенному повышению ставок по ним», — сказал Попов.

Данный налог начнет действовать с 2021 года, а фактическая уплата налога будет только в 2022 году, то есть как у банков, так и у вкладчиков будет время, чтобы принять взвешенные решения, добавил он.

«Даже с учетом налогов долговые инструменты и депозиты являются более привлекательным инструментом при текущей волатильности и росте спроса на менее рисковые инструменты. Таким образом, по итогам года мы можем даже увидеть более позитивную динамику депозитов по сравнению с теми же акциями», — отметил он.