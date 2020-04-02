Наблюдательный совет Сбербанка принял решение о переносе даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Учитывая возросшую степень неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в России и мире, наблюдательный совет ПАО «Сбербанк» принял решение о переносе даты годового Общего собрания акционеров ПАО «Сбербанк» по итогам 2019 года с 24 апреля 2020 года на 26 июня 2020 года. Также принято решение установить 1 июня 2020 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании», — говорится в релизе.

Соответствующим образом было решено перенести дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, с 14 мая 2020 года на 16 июля 2020-го.

Решения, принятые ранее наблюдательным советом в отношении предварительного утверждения годового отчета, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли по итогам 2019 года, рекомендации по назначению аудитора, а также решение по утверждению списка кандидатов для избрания в наблюдательный совет банка оставлены без изменений.