Правление Тинькофф Банка 2 апреля утвердило состав совета директоров кредитной организации. Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков не вошел в состав правления.

«Олег Тиньков, основатель Tinkoff Group, ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье», — говорится в сообщении компании.

В правление вошли генеральный директор, председатель правления, член совета директоров Оливер Хьюз, финансовый директор, заместитель председателя правления Илья Писемский, директор по рискам, заместитель председателя правления Евгений Ивашкевич, начальник управления платежных систем, заместитель председателя правления Анатолий Макешин, главный юрисконсульт, заместитель председателя правления Валерия Павлюкова, главный бухгалтер, член правления Наталья Изюмова.

Директор по развитию бизнеса Станислав Близнюк вышел из состава правления в связи с избранием на пост председателя совета директоров Тинькофф Банка.

Директор по информационным технологиям Вячеслав Цыганов войдет в состав правления после утверждения его кандидатуры Банком России.

Ранее в четверг стало известно, что Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group семейному трасту. «Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», — написал он.

В начале марта Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.



Как сообщалось, налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Министерство юстиции США обвинило Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов.