Регулятивные послабления для банков, на которые пошел ЦБ РФ в условиях кризиса, могут оказаться негативным фактором для банковских кредитных рейтингов, следует из комментариев рейтингового агентства Moody's.

Банк России в пятницу, 27 марта, утвердил дополнительные меры поддержки граждан и отраслей, наиболее сильно пострадавших из-за коронавируса и обесценения рубля вслед за резким снижением нефтяных цен, а также ввел ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики.

Эти меры упрощают реструктуризацию задолженности заемщиков из более широкого круга отраслей, что предотвратит их банкротство в ближайшей перспективе, и позволяют банкам не увеличивать соответствующие резервы, следует из комментария вице-президента — старшего аналитика Moody's Петра Паклина. Однако он предупреждает, что такие послабления являются негативным фактором для банковских кредитных рейтингов, поскольку они позволят замаскировать ухудшение показателей кредитоспособности банков и снижают их мотивацию к созданию достаточных резервов для противостояния внешним шокам.

Банк России утвердил дополнительные меры поддержки граждан, экономики и финсектора Вводятся новые меры по защите интересов заемщиков-граждан, пострадавших от распространения пандемии, по поддержке уязвимых отраслей, по повышению доступности онлайн-торговли и по смягчению регулирования ликвидности системно значимых кредитных организаций.

Комментируя отдельные меры, Moody's, в частности, указывает, что изначально временное разрешение ЦБ на реструктуризацию ссуд без увеличения резервов и отнесения ссуды к более низкой категории качества распространялось на заемщиков из малого и среднего бизнеса и компании транспортной и туристической отраслей, а в рамках второго пакета мер в список были добавлены еще семь отраслей: организация общественного питания; деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений; деятельность по организации конференций и выставок; образовательные услуги; деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочных залов, торгово-развлекательных площадок, площадок для непродовольственной розничной торговли); розничная торговля непродовольственными товарами; стоматологическая практика. По подсчетам агентства, на сектора, обозначенные в рамках первого пакета мер, по состоянию на конец 2019 года приходилось около 12% кредитного портфеля банков, а под дополнительные меры попадает порядка 30% портфеля.



В числе прочего ЦБ рекомендовал кредитным организациям временно не ухудшать оценку качества ссуд, по которым валюта кредита была по просьбе компании-заемщика изменена с иностранной на российскую. Moody's в этой связи уточняет, что на конец 2019 года ссуды в иностранной валюте составляли 16% совокупного портфеля банков.

