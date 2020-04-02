Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ проект постановления о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ подготовлен в соответствии с разработанным министерством и принятым на этой неделе законом, который наделяет правительство такими полномочиями в рамках реализации антикризисных мер.

«Планируется, что мораторий на банкротство будет введен в отношении тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Также к категории защищенных мораторием должников будут отнесены определенные актами президента и правительства РФ системообразующие организации, стратегические предприятия и акционерные общества», — говорится в сообщении.

Мораторий будет действовать в течение шести месяцев с момента официального опубликования постановления правительства.