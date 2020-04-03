Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам, чтобы помочь поддержать потребительский спрос, не допустить ликвидации предприятий и роста безработицы. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на письмо предпринимателей к президенту РФ Владимиру Путину и в правительство. Под документом свои подписи поставили лидеры совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка, Межотраслевого экспертного совета, Союза потребителей России, Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации малоформатной торговли, Союза независимых сетей России, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и ряда других бизнес-объединений.

Организации предлагают рассмотреть возможность увеличения финансирования, направляемого на поддержку спроса, — в виде прямых субсидий наименее защищенным группам граждан. Представители бизнес-объединений пишут, что поддерживают уже принятые властями антикризисные меры, однако считают их недостаточными.

Как пояснили в ТПП, принятые решения о поддержке граждан обеспечат многим лишь выживание, но не позволят им стать активными потребителями. По данным опросов, две трети населения не имеют сбережений. Деньги можно было бы выделять не в виде подарка от государства, а, например, в форме беспроцентных кредитов, предложили в Союзе потребителей России. Также стоит предусмотреть способы поддержки людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации и не учитываемых официальной статистикой. Речь, в частности, о работающих в теневом секторе без оформления трудовых отношений и нелегальных мигрантах, которые теперь не имеют возможности вернуться домой, пояснили в Союзе потребителей России.

По словам экспертов, в правительстве сейчас ведется проработка многоуровневой системы поддержки как бизнеса, так и граждан. Социально незащищенные группы населения нуждаются в поддержке, но это скорее социальная программа государства, нежели реальная экономическая поддержка бизнеса. Незащищенные слои вряд ли обеспечат своим спросом требуемый уровень товарооборота. Важнее налоговые каникулы для предпринимателей и владельцев коммерческой недвижимости, компенсация части тарифов на коммунальные платежи, что позволит отсрочить закрытие точек общественного питания, розничной торговли и сферы услуг, полагают эксперты. С другой стороны, российские меры поддержки населения во многом меньше тех, что приняты в развитых странах, отметили они.