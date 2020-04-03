Ломбарды и микрофинансовые организации (МФО) вынуждены ограничивать или вовсе приостанавливать работу в большинстве регионов по требованию надзорных ведомств и местной администрации. Об этом пишет «Коммерсант» . По словам участников рынка, многие ломбарды после объявления нерабочей недели в России продолжали деятельность. Но если 28 марта работало около 80% ломбардов, то на 2 апреля работает не более 10%, пояснили они. Национальное объединение ломбардов направило в ЦБ письмо с просьбой подготовить документ, разрешающий ломбардам осуществлять текущую деятельность.

В рамках борьбы с пандемией ряд субъектов (Крым, Белгородская и Тульская области) однозначно запретили деятельность организаций микрофинансового рынка. Однако в остальных регионах подобного указания нет. В ЦБ сообщили лишь, что рекомендации относительно режима работы в соответствии с праздничными днями «не распространяются на регионы, где введены специальные ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса» и «в таких регионах микрофинансовым институтам следует руководствоваться рекомендациями региональных или муниципальных органов власти».

По словам партнера юридической группы Novator Александра Каткова, указами местных властей в различных регионах введен режим повышенной готовности, и смысл заключается в приостановлении работы всех организаций, режим работы которых предусматривает очное присутствие граждан, с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Закрытие МФО в сложившейся ситуации правомерно, а ссылка микрофинансистов на пресс-релиз ЦБ нецелесообразна, поскольку он не имеет правового значения, отмечает Катков. По словам партнера юридической компании «Сотби» Антона Красникова, «наложение ограничений на предпринимателей носит рекомендательный характер и предписывает организациям оказывать содействие сотрудникам в соблюдении режима самоизоляции и усилить меры по дезинфекции помещений».