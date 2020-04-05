Некоторые банки с 1 апреля 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, процентов на остаток, стоимости обслуживания, по ставкам по кредиту, комиссии за снятие наличных. Разберемся, что изменилось.

Банк «Нейва» представил новые кредитные карты с льготным периодом. Так, стоимость обслуживания карты «С льготным периодом Классическая» составляет 249 рублей в месяц; комиссия не взимается, если за истекший месяц не было операций по карте и нет задолженности по кредитному лимиту или объем операций покупки в течение календарного месяца составляет от 15 тыс. рублей. По карте «С льготным периодом Золотая» стоимость обслуживания составляет 349 рублей в месяц; комиссия не взимается, если за истекший месяц не было операций по карте и нет задолженности по кредитному лимиту или объем покупок по карте в течение календарного месяца составляет минимум 20 тыс. рублей.

Сургутнефтегазбанк предлагает оформить кредитные карты «Год без забот» и «Актив» в категории Visa Platinum. Кредитный лимит устанавливается в размере от 50 тыс. до 1,5 млн рублей. Льготный период кредитования предусмотрен по карте «Год без забот», он составляет 386 дней и распространяется на операции по оплате товаров или услуг и снятие наличных. По окончании указанного периода проценты начисляются по ставке 8% годовых. По карте «Актив» льготный период отсутствует, а процент за пользование кредитными средствами равен 6% годовых.

Банк «Форштадт» уменьшил процентные ставки по кредитным картам. Теперь по картам «Альтернатива» и «Альтернатива Gold» ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 17% годовых для целевой аудитории (бюджетники, пенсионеры, работники государственных и муниципальных предприятий) и 18% для остальных клиентов. Ранее процентные ставки составляли 23% и 24% годовых соответственно.

Промсвязьбанк, банк «Возрождение» и «Открытие» продлили обслуживание карт с истекшим сроком действия.